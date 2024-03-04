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Общество

Архипов день наступил по народному календарю 4 марта

Каждый год 4 марта православная церковь чтит память апостолов от 70-ти Архиппа и Филимона. В народном календаре это торжество носит название Архипов день, сообщает calend.ru.

Еще одно название этого дня – «Филя вешний» – в честь возвращения весны, которая в эту пору с каждым днём становится всё ближе.

В народном календаре 4 марта назвали Архипов день, в честь апостола Архипа.

В Архипов день на Руси люди стремились привлечь в дом достаток. Для этого хозяйки с раннего утра начинали готовить угощения. Считалось, что чем разнообразнее стол, тем богаче будет семья. По традиции крестьяне пекли круглый каравай, который олицетворял солнце. Выпечкой делились с родственниками и соседями, раздавали бедным. Крошки от него следовало скормить птицам или, посыпав солью, бросить через плечо.

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