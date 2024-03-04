«Пятёрочка» передала игровые модули в поликлинику Псковской областной детской больницы

12:54, 04 марта 2024, ПАИ

В честь своего 25-летия торговая сеть «Пятёрочка» передала 22 новых игровых модуля в 19 детских медицинских учреждений в 9 городах России, в том числе, в поликлиническое отделение Псковской детской областной клинической больницы, сообщили ПАИ в управления маркетинга Территории Северо-Запад торговой сети.

За время торговая сеть «Пятёрочка» претерпела множество трансформаций, чтобы стать лучше, удобнее, современнее и технологичнее для людей. «Пятёрочка» – это не только про низкие цены на качественные и свежие продукты, но и про заботу о своих гостях. Сеть предлагает вместе отметить юбилей и подготовила подарки для всех своих гостей, даже самых маленьких.

К 25-летию торговая сеть «Пятёрочка» разработала собственные бизиборды на тему продуктового магазина. Их уже установили в 19 детских отделениях поликлиник в девяти городах России, включая Псков. В планах торговой сети в ближайшие месяцы передать в детские поликлиники бизибордов на 1 миллион рублей.

«Ни для кого не секрет, что забота о гостях наших магазинов всегда будет на первом месте. Об этом свидетельствуют множество проектов «Пятёрочки». На этот раз мы решили выйти за рамки торговых точек и реализовать проект с бизибордами в медицинских учреждениях. Мы надеемся, что такой подарок сможет принести пользу маленьким гостям нашей сети и подарить хорошие воспоминания», – комментирует руководитель управления маркетинга Территории Северо-Запад торговой сети «Пятёрочка» Анастасия Калинина.

Бизиборды – это игровые развивающие модули для детей в виде доски, на которой закреплены различные продукты, которые ребёнок должен самостоятельно переместить в корзину. Они также помогают улучшить координацию своих движений за счёт передвигаемых предметов и снизить стресс. Играя с бизибордами, ребенок может расслабиться и переключить свое внимание. Особенно актуальны такие модули для юных пациентов, которые испытывают страх перед посещением врача.

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