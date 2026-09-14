Вакцинация лидирует среди мер профилактики гриппа в псковских компаниях

09:59, 14 сентября 2026, ПАИ

Вакцинация стала самой распространённой мерой профилактики гриппа в псковских компаниях – её проводят 38 % организаций. Такие данные приводит сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob по итогам опроса представителей компаний и экономически активных граждан.

Остальные меры работодателей остаются на символическом уровне. Маски закупают 8 % компаний, профилактические мероприятия организуют 4 %, народные средства (мёд и лимон) есть в зонах отдыха и приёма пищи у 3 % предприятий. По 2 % работодателей обеспечивают санитарную обработку помещений, выдают витамины и санитайзеры, проводят разъяснительные беседы о здоровом образе жизни.

При этом 36 % организаций не предпринимают никаких мер по предупреждению заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Среди экономически активных псковичей ежегодную вакцинацию считают оправданной 35 %, доля противников составляет 42 %. Молодёжь до 35 лет чаще поддерживает идею вакцинации, чем те, кто старше.