Пешеходный мост подтопило в Красногородске
Пешеходный мост через реку Синюю подтопило в Красногородске. Об этом сообщила глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская.
«В связи с наступившим паводком движение по пешеходному висячему мосту временно запрещено», – прокомментировала глава муниципалитета.
Отметим, мост располагается между улицей Калинина и Банным переулком.
Ранее сообщалось, что нижнюю набережную реки Великой подтопило у инсталляции «Россия начинается здесь» в Пскове.
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