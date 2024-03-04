Пешеходный мост подтопило в Красногородске

14:45, 04 марта 2024, ПАИ

Пешеходный мост через реку Синюю подтопило в Красногородске. Об этом сообщила глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская.

«В связи с наступившим паводком движение по пешеходному висячему мосту временно запрещено», – прокомментировала глава муниципалитета.

Отметим, мост располагается между улицей Калинина и Банным переулком.

Ранее сообщалось, что нижнюю набережную реки Великой подтопило у инсталляции «Россия начинается здесь» в Пскове.