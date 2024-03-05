Великолучане победили на областной спартакиаде учащихся по самбо

09:52, 05 марта 2024, ПАИ

Великолучане стали победителями финальных соревнований 16-й областной спартакиады учащихся по самбо. Соревнования прошли в Писковичах в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В соревнованиях приняли участие 80 спортсменов из 11 районов и городов области.

Золото стартов досталось сборной Великих Лук. Серебро на счету Пскова. Замкнули тройку лидеров самбисты из Себежского района.

Следующим видом программы 16-й спартакиады учащихся станет волейбол. Соревнования пройдут в Пскове с 25 по 27 марта.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».