Публикуем график отключений электроэнергии в Новоржевском районе

14:59, 04 марта 2024, ПАИ

Плановые отключения электроэнергии пройдут на территории Новоржевского муниципального округа. Об этом пишет районная газета «Земля Новоржевская».

С 4 по 5 марта света не будет в деревнях Рубачево и Жадрицы.

Также с 5 по 6 марта отключение электричества будет в деревнях Стехново, Соболицы, Семилово и Полозово.

С 6 по 7 марта свет отключат на улицах Южной и Нагорной в Новоржеве.

Кроме того, с 4 по 10 марта без электроснабжения останется Кудеверский участок.

Все отключения будут проводиться с 10:00 до 17:00.

Плановые работы проводятся для повышения надежности электроснабжения.