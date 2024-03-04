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Общество

Публикуем график отключений электроэнергии в Новоржевском районе

Плановые отключения электроэнергии пройдут на территории Новоржевского муниципального округа. Об этом пишет районная газета «Земля Новоржевская».

Публикуем график отключений электроэнергии в Новоржевском районе. Фото: ПАИ

С 4 по 5 марта света не будет в деревнях Рубачево и Жадрицы.

Также с 5 по 6 марта отключение электричества будет в деревнях Стехново, Соболицы, Семилово и Полозово.

С 6 по 7 марта свет отключат на улицах Южной и Нагорной в Новоржеве.

Кроме того, с 4 по 10 марта без электроснабжения останется Кудеверский участок.

Все отключения будут проводиться с 10:00 до 17:00.

Плановые работы проводятся для повышения надежности электроснабжения.

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