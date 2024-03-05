Страсти по чудскому серебру

11:41, 05 марта 2024, ПАИ

В прошлую зиму сезон ловли плотвы из-подо льда Чудского озера оказался у меня очень короткий – не рассчитывал, что так быстро весна придёт. Всего один раз 20 марта тогда и порыбачили, притом и водные процедуры приняли, и грязевые ванны, а на другой день 21 марта вышло распоряжение о запрете выхода на лёд Чудского озера. Учитывая негативный опыт прошлого года, на этот раз мы решили заняться добычей чудского серебра пораньше и вроде бы успели. Побывали в Островцах (рыбацкая деревня на южном берегу Чудского озера) 1 и 2 марта, в оба дня неплохо подловили крупной плотвы, оказалось, это далеко не просто.

Популярность зимней рыбалки и на Псковском озере, и на Чудском растёт год от года. И зима 2023-2024, пожалуй, станет рекордной. Рыбачу я уже не один десяток лет, но столько рыболовов на льду Псковского озера, как во второй половине февраля, я ещё ни разу не видел.

Как не видел такого скопления любителей половить чудской плотвы и на Чудском озере в Островцах. В этот период жители Островцов переживают нелёгкие дни – машин приезжает сотни (знакомый утверждает, что тысяча, не меньше), нормально припарковаться негде, деревенские дороги разбиваются вдрызг и превращаются в сплошное трудно проезжаемое и почти непроходимое месиво. Но жители терпят это нашествие, и многие из них каждый год даже с радостью ожидают его, так как на рыболовах в это время можно чуть и подзаработать. Всё более-менее приемлемое жильё сдаётся приезжим рыболовам.

Очень популярны Островцы у наших братьев-белорусов, не меньше полусотни машин с белорусскими номерами можно увидеть как в островцовских дворах, так и на импровизированных стоянках по всей деревне. Наши соседи приезжают не на день, не на два, многие из них задерживаются на чудском льду и на неделю. И на льду мы с ними часто встречаемся. Псковские рыболовы к белорусским рыболовам относятся по-дружески, но с ревностью. Ещё лет 15 назад на чудском льду плотву повили без всякой прикормки и уловы у всех были отличными. Первыми прикармливать стали именно рыболовы из соседней братской республики и стали успешно облавливать местных. Теперь и мы без прикормки за плотвой на лёд не выходим. Но белорусы опять впереди. Они не 1-2 лунки закармливают, а закармливают целые ледовые поля размером иногда 50х50 метров. И таких полей у каждой их группы два, три, а может и больше. Чтобы никто не позарился на чужие прикормленные лунки, они их обозначают маленькими флажками. Ледовые чудские поля почти бескрайние, но иногда попадаешь на такие участки, где, оказывается, всё занято и прикомлено. Аппетит и размах наших братьев иногда удивляет.

Но не только белорусские рыболовы сюда приезжают, очень много машин можно увидеть и из соседних Ленинградской и Новгородской областей. Островцы – самое популярное место у зимних рыболовов.