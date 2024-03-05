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Общество

Солнечная погода прогнозируется на мартовские праздники

Солнечная погода, преимущественно без осадков, ожидается в Псковской области в праздничные выходные 7-9 марта, рассказала в беседе с корреспондентом ПАИ начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Фото: ПАИ

«Мы ожидаем хорошую погоду без осадков», – сказала Тала Нещадимова.

Температура ночью прогнозируется отрицательная, от -3 до -8 градусов. Днём - от 0 до +5 градусов. Сильного ветра не будет.

«Будет солнечно, но морозно», – заключила синоптик.

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