Солнечная погода прогнозируется на мартовские праздники

09:58, 05 марта 2024, ПАИ

Солнечная погода, преимущественно без осадков, ожидается в Псковской области в праздничные выходные 7-9 марта, рассказала в беседе с корреспондентом ПАИ начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем хорошую погоду без осадков», – сказала Тала Нещадимова.

Температура ночью прогнозируется отрицательная, от -3 до -8 градусов. Днём - от 0 до +5 градусов. Сильного ветра не будет.

«Будет солнечно, но морозно», – заключила синоптик.