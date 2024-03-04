38-летнюю женщину с мефедроном задержали на железнодорожном перегоне в Псковском районе

16:33, 04 марта 2024, ПАИ

На железнодорожном перегоне Полковая – Моглино в Псковскм районе по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержана 38-летняя псковичка. Об этом ПАИ сообщили в Псковском ЛО МВД на транспорте.

В сумке злоумышленницы обнаружено 40 свертков с неизвестным веществом белого цвета. Согласно заключению экспертно-криминалистического исследования, изъятым является наркотическое средство – N-метилэфедрон, общая масса которого составила порядка 60 граммов, что является крупным размером.

Оптовую партию наркотиков, которые уже заблаговременно были разделены на отдельные свертки, она достала из закладок у путей. Женщина планировала распространить синтетику на территории Псковской области и использовать часть полученного для личных нужд.

Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление и имеет непогашенную судимость.

Следственным отделением Псковского ЛО МВД России на транспорте в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.