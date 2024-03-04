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Общество

90-летний юбилей отметила пенсионерка из Печорского района

90-летний юбилей отметила Вера Фёдоровна Максимова из деревни Крупп Печорского муниципального округа, сообщает газета «Печорская правда».

90-летний юбилей отметила пенсионерка из Печорского района. Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

Поздравить пенсионерку пришли председатель Печорского совета ветеранов Александр Демьяненко и глава территориального управления администрации округа Светлана Жирнова. Гости привезли поздравления и подарки от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, главы Печорского муниципального округа Валерия Зайцева и Печорского совета ветеранов.

Вера Фёдоровна родилась в многодетной семье, она была четвёртым ребёнком. Всю свою жизнь она проживает в деревне Крупп. Только во время войны семью вывезли в Эстонию на работы в концлагерь.

После войны женщина вернулась домой. Она окончила школу и пошла работать на местный рыбоперерабатывающий завод. Отработала более 40 лет на одном предприятии, после чего вышла на пенсию. Воспитала двоих сыновей, имеет внуков и правнуков.

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