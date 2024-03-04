Читальный зал Государственного архива в Пскове закроется на ремонт до мая

23:18, 04 марта 2024, ПАИ

Читальный зал Государственного архива Псковской области закроется на ремонт с 18 марта по 12 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

«Просим учитывать это при планировании визита в архив. Приносим извинения за доставленные неудобства. Надеемся, что после преображения наш читальный зал станет более комфортным и удобным для вас», – говорится в сообщении.

Напомним, читальный зал находится в Пскове на улице Петрова, 1.