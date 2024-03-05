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Общество

С литературным достоянием России познакомились иностранные студенты в Пскове

Иностранные студенты института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ посетили Псковскую областную универсальную научную библиотеку имени В. Я. Курбатова, где приняли участие в мероприятии на английском языке «Библиотека в нашей жизни». Первокурсники, граждане Индии, познакомились с фондами книг и пространствами библиотеки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

С литературным достоянием России познакомились иностранные студенты в Пскове. Фото: пресс-служба ПсковГУ

Заместитель директора института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ по международной деятельности Елена Трифонова отметила неподдельный интерес студентов к библиотеке и обозначила важность таких мероприятий в период социальной адаптации иностранных студентов. «Обучающихся необходимо выводить за стены вуза и общежития, создавать такие условия, чтобы они узнавали новую культуру и органично интегрировались в новую для них среду», – отметила она.

Следующая встреча пройдёт в марте и будет посвящена традициям и обычаям России, уточнила Елена Трифонова.

В дальнейшем планируется организовать целый ряд встреч для иностранных студентов института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ.

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