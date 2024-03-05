С литературным достоянием России познакомились иностранные студенты в Пскове

18:03, 05 марта 2024, ПАИ

Иностранные студенты института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ посетили Псковскую областную универсальную научную библиотеку имени В. Я. Курбатова, где приняли участие в мероприятии на английском языке «Библиотека в нашей жизни». Первокурсники, граждане Индии, познакомились с фондами книг и пространствами библиотеки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Заместитель директора института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ по международной деятельности Елена Трифонова отметила неподдельный интерес студентов к библиотеке и обозначила важность таких мероприятий в период социальной адаптации иностранных студентов. «Обучающихся необходимо выводить за стены вуза и общежития, создавать такие условия, чтобы они узнавали новую культуру и органично интегрировались в новую для них среду», – отметила она.

Следующая встреча пройдёт в марте и будет посвящена традициям и обычаям России, уточнила Елена Трифонова.

В дальнейшем планируется организовать целый ряд встреч для иностранных студентов института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ.