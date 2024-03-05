Движение транспорта открыли по временному мосту через реку Чёрная в Плюсском районе
Рабочее движение автотранспорта открыли по временному мосту через реку Чёрная на км 33+695 автомобильной дороги Заполье – Гдов в Плюсском районе, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Отмечается, что открытие движения по временному объезду позволит подрядчику приступить к выполнению демонтажных и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту основного моста через реку Чёрная.
«Новый мост протяжённостью 28,26 метров будет иметь свайное основание и мостовое полотно из предварительно напряжённых балок. Также на объекте будет выполнено устройство дорожной одежды, водоотвода, сопряжений мостового сооружения с насыпями конусов, лестничных сходов, локально-очистных и регуляционных сооружений. Кроме того, здесь появится искусственное наружное освещение, а с двух сторон моста – пешеходные тротуары, барьерное и перильное ограждение», – говорится в сообщении.
На эти цели из федерального бюджета выделено более 129 млн рублей. Срок завершения работ по контракту – август 2025 года.
Работы производятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Бежаницкие школьники издали книгу о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны