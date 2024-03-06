Ученики Печорской гимназии изготовили блиндажные свечи для бойцов СВО

07:49, 06 марта 2024, ПАИ

Ученики Печорской гимназии изготовили окопные свечи в рамках акции «Согревая теплом», сообщается в группе «Навигаторы детства | Псковская область» в соцсети «Вконтакте».

«Существует несколько способов заполнения банки подготовленным картоном, но самый практичный, по словам бойцов, «снежинка» или «крест», ведь тогда свеча горит долго, достаточно ярко, даёт много тепла и мало коптит», – рассказала региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области Юлия Колбасова.

В мастер-классе по изготовлению блиндажных свечей принял участие глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев со своей семьёй, педагогический коллектив и ученики гимназии, а также сотрудники пограничного управления ФСБ России в Псковской области. Все присутствующие с большим интересом осваивали технологию изготовления окопных свечей, отметили организаторы.

Акция «Согревая теплом» реализуется Всероссийским проектом «Навигаторы детства» в Псковской области и общественным движением Народный Фронт.