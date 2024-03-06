Очевидцев ДТП на улице Вокзальной разыскивают в Пскове

09:38, 06 марта 2024, ПАИ

Очевидцев ДТП, произошедшего на улице Вокзальной у дома № 34а, разыскивают в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 13 февраля в 18:47. Неизвестный водитель сбил 54-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и самостоятельно обратилась в травмпункт.

Очевидцев произошедшего и его виновника просят обратиться по телефонам 102, 59-38-40, 8-953-244-42-42.