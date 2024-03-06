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Происшествия

Около двух миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

Около двух миллионов рублей потеряли жители Псковской области из-за мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Злоумышленники звонили жителям Пскова, Великих Лук и Псковского района и предлагали заменить SIM-карту, предотвратить попытку оформления кредита и дополнительно заработать в интернете. В общей сложности жители Псковской области потеряли около двух миллионов рублей. Большинство потерпевших оказались пенсионерами. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.

Кроме того, 4 и 5 марта трём пенсионерам из Пскова и Великих Лук мошенники звонили под видом сотрудников разных сотовых компаний и предлагали продлить договор на обслуживание SIM-карт, просили назвать код из SMS-сообщений и завладевали их аккаунтами на «Госуслугах». Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

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