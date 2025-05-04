Два человека госпитализированы в результате ДТП в Идрице
42-летний житель Идрицы, водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и совершил наезд на дерево. Происшествие произошло в Идрице. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП госпитализированы два пассажира: 30-летний мужчина и 38-летняя женщина с травмами различной степени тяжести.
На месте работали сотрудники ГАИ, бригада скорой помощи и пожарные. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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