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Происшествия

Два человека госпитализированы в результате ДТП в Идрице

42-летний житель Идрицы, водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и совершил наезд на дерево. Происшествие произошло в Идрице. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Два человека госпитализированы в результате ДТП в Идрице. Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате ДТП госпитализированы два пассажира: 30-летний мужчина и 38-летняя женщина с травмами различной степени тяжести.

На месте работали сотрудники ГАИ, бригада скорой помощи и пожарные. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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