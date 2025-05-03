Как защитить дачу от краж: псковичам назвали главные уловки

15:39, 03 мая 2025, ПАИ

Как защитить дачу от краж, рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В первую очередь необходимо надёжно укрепить дверные замки, входные и балконные двери. При возможности желательно установить средства видеофиксации. Наиболее эффективной защитой имущества станет оснащение дачи охранной и тревожной сигнализацией.

Уезжая с дачи, нельзя оставлять открытыми окна и форточки для проветривания. При потере ключей нужно немедленно заменить замки.

С соседями можно договориться о взаимном присмотре за жилищем, пока кто-то отсутствует. И конечно же, ни в коем случае нельзя оставлять на даче особо ценные вещи.

Кроме того, если вы стали свидетелем кражи или заметили подозрительных людей на участке, нужно записать номера машин и приметы незнакомцев. Сообщить об этом нужно в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам 102, 112.