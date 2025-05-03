Лось на дороге: как себя вести и чего точно не стоит делать

15:01, 03 мая 2025, ПАИ

Как вести себя автомобилистам при встрече с лосём на дороге, объяснили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В первую очередь, чтобы избежать встречи с лосём на дороге, необходимо внимательно следить за дорожными знаками и скоростным режимом. Особенно вблизи лесов и водоёмов.

Если всё же удалось заметить лосей на дороге, то нужно остановиться и включить аварийный сигнал. После чего нужно дождаться пока животное само уйдёт в лес. Сигналить ни в коем случае нельзя, так как это может вызвать непредсказуемую реакцию у лося.

Бывает, что лоси выходят на проезжую часть и стоят. В этом случае также нужно свернуть на обочину и включить аварийку, чтобы подать знак другим водителям.

Но часто животное появляется на дороге буквально за секунду до столкновения. Необходимо постараться резко уйти от удара с животным и помнить, что лось является стадным животным. За одним могут последовать и другие.

Если столкновения избежать не удалось, важно сообщить о произошедшем в Госавтоинспекцию. Некоторые водители пытаются скрыться с места аварии и погружают погибшее животное в машину, чтобы избежать штрафа. Этого делать нельзя, поскольку подобные противоправные действия могут быть квалифицированы как браконьерство.