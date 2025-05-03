Суд дал 13 лет жителю Псковской области, который из ревности сжёг свою сожительницу

16:51, 03 мая 2025, ПАИ

Мужчину, который совершил убийство сожительницы с особой жестокостью, признали виновным в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Собранные доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора. Жителя Порховского округа признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

Установлено, что 31 декабря 2024 года между осуждённым и его сожительницей произошёл конфликт на почве ревности. В ходе ссоры мужчина облил пострадавшую бензином и поджёг. Она скончалась на месте происшествия.



Приговором суда виновному назначено наказание в виде 13 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.