Два человека пострадали в результате ДТП в Великолукском районе
ДТП с опрокидыванием автомобиля в кювет произошло около деревни Булынино в Великолукском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате аварии пострадали два человека, один из них находится в критическом состоянии.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели поисково-спасательного отряда и сотрудники ГАИ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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