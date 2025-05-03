Два человека пострадали в результате ДТП в Великолукском районе

22:48, 03 мая 2025, ПАИ

ДТП с опрокидыванием автомобиля в кювет произошло около деревни Булынино в Великолукском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате аварии пострадали два человека, один из них находится в критическом состоянии.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели поисково-спасательного отряда и сотрудники ГАИ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.