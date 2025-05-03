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Происшествия

Два человека пострадали в результате ДТП в Великолукском районе

ДТП с опрокидыванием автомобиля в кювет произошло около деревни Булынино в Великолукском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате аварии пострадали два человека, один из них находится в критическом состоянии.

  • Два человека пострадали в результате ДТП в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека пострадали в результате ДТП в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека пострадали в результате ДТП в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека пострадали в результате ДТП в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека пострадали в результате ДТП в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели поисково-спасательного отряда и сотрудники ГАИ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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