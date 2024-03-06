Алёна Булгакова – о форуме наблюдателей в Пскове: Такие площадки позволяют обсуждать важные вопросы
Такие площадки, как форум наблюдателей в Псковской области, позволяют обсуждать важные вопросы, заявила исполняющий директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», председатель общественной комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова, передаёт корреспондент ПАИ.
«Гражданское общество России максимально включено в диалог и организацию выборов. Важно, чтобы такие площадки, как этот форум, позволяли обсуждать важные вопросы. Буквально через неделю мы столкнёмся с существующими реалиями», – сказала Алёна Булгакова.
При этом в регионах России удалось подготовить свыше 200 тысяч кандидатов в наблюдатели по взаимодействию с партиями и общественными организациями, подчеркнула она.
«Мы ничто не оставляем без внимания. Кроме того, хочу подчеркнуть, что мы подготовили стандарт наблюдения в ТИК. Мы собрали всю возможную практику и проанализировали опыт из регионов. Мы приняли этот документ, и скоро он будет доступен на сайте Общественной палаты», – отметила Алёна Булгакова.
Кроме того, по её словам, общественное наблюдение сейчас – целый институт и сообщество. «Для нас важно, что мы сегодня первые в мире занимаемся и реализуем такие проекты, как общественное наблюдение. Причём сегодня в России это целый институт, сообщество. Нечто большее, чем просто проект. Мы начинали более десяти лет назад и шли к этому. Есть, конечно, куда расти профессионально. Одна из наблюдающихся тенденций заключается в том, что происходит профессионализация наблюдательского сообщества», – заключила она.
Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
Участие в выборах можно принять с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Заявление на ДЭГ принимаются на портале «Госуслуги» до 11 марта. Кроме того, проголосовать на выборах президента можно на любом удобном избирательном участке страны, вне зависимости от места регистрации. Главное – заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения. Сделать это можно через «Госуслуги», в МФЦ или территориальной избирательной комиссии до 11 марта, в любой участковой избирательной комиссии – с 6 по 11 марта. ЦИК России напоминает, что сервис «Мобильный избиратель» и дистанционное электронное голосование – это разные вещи.
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Алёна Булгакова – о форуме наблюдателей в Пскове: Такие площадки позволяют обсуждать важные вопросы
Мобильные избирательные участки разместят вблизи пограничных переходов в Псковской области
В приграничных районах Псковской области откроют избирательные участки для приезжающих из-за границы граждан России