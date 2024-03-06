Алёна Булгакова – о форуме наблюдателей в Пскове: Такие площадки позволяют обсуждать важные вопросы

13:31, 06 марта 2024, ПАИ

Такие площадки, как форум наблюдателей в Псковской области, позволяют обсуждать важные вопросы, заявила исполняющий директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», председатель общественной комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова, передаёт корреспондент ПАИ.

«Гражданское общество России максимально включено в диалог и организацию выборов. Важно, чтобы такие площадки, как этот форум, позволяли обсуждать важные вопросы. Буквально через неделю мы столкнёмся с существующими реалиями», – сказала Алёна Булгакова.

При этом в регионах России удалось подготовить свыше 200 тысяч кандидатов в наблюдатели по взаимодействию с партиями и общественными организациями, подчеркнула она.

«Мы ничто не оставляем без внимания. Кроме того, хочу подчеркнуть, что мы подготовили стандарт наблюдения в ТИК. Мы собрали всю возможную практику и проанализировали опыт из регионов. Мы приняли этот документ, и скоро он будет доступен на сайте Общественной палаты», – отметила Алёна Булгакова.

Кроме того, по её словам, общественное наблюдение сейчас – целый институт и сообщество. «Для нас важно, что мы сегодня первые в мире занимаемся и реализуем такие проекты, как общественное наблюдение. Причём сегодня в России это целый институт, сообщество. Нечто большее, чем просто проект. Мы начинали более десяти лет назад и шли к этому. Есть, конечно, куда расти профессионально. Одна из наблюдающихся тенденций заключается в том, что происходит профессионализация наблюдательского сообщества», – заключила она.