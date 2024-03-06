Псковских школьников приглашают поучаствовать в конкурсе за путёвку в Артек

14:54, 06 марта 2024, ПАИ

Международный детский центр «Артек» и ГУ МЧС России по Республике Крым проводят конкурс на участие детей в дополнительной общеразвивающей программе «Школа безопасности: «Звезда надежды». Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Всего будет организовано три смены, на которые выделили по 35-40 мест. Смены пройдут с 4 по 25 мая, с 2 по 22 сентября и с 12 ноября по 2 декабря.

С положением конкурсного отбора можно ознакомиться на сайте Артека.