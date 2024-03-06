Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковских школьников приглашают поучаствовать в конкурсе за путёвку в Артек

Международный детский центр «Артек» и ГУ МЧС России по Республике Крым проводят конкурс на участие детей в дополнительной общеразвивающей программе «Школа безопасности: «Звезда надежды». Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Псковских школьников приглашают поучаствовать в конкурсе за путёвку в «Артек». Фото: «Артек»

Всего будет организовано три смены, на которые выделили по 35-40 мест. Смены пройдут с 4 по 25 мая, с 2 по 22 сентября и с 12 ноября по 2 декабря.

С положением конкурсного отбора можно ознакомиться на сайте Артека.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 марта 2024

Спасённая пожарными кошка в Великих Луках сидела на дереве три дня
06 марта 2024

Работу округа №1 в Пскове обсуждают в медиацентре ПАИ
06 марта 2024

Больше пяти тысяч маломерных судов зарегистрировано в Пскове
06 марта 2024

Дмитрий Быстров – о премии «Народное признание»: Словосочетание «Наша марка» – это приятно
06 марта 2024

Псковских школьников приглашают поучаствовать в конкурсе за путёвку в Артек
06 марта 2024

До сих пор некоторые рыбаки пытаются выехать на лёд Псковско-Чудского озера на автомобилях
06 марта 2024

Енотовидная собака живёт возле церкви в Палкино
06 марта 2024

Встреча с женщинами героических профессий состоялась в региональном избирательном штабе в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...