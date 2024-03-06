В Пустошкинском районе трагически оборвалась жизнь врача-хирурга Анатолия Степанова
В Пустошкинском районе трагически оборвалась жизнь бывшего врача-хирурга Анатолия Степанова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению.
«В Пустошкинском районе хорошо знают и помнят династию врачей Степановых - Анатолий Александрович один из них, - отметили в комитете. - Заслуженный врач-хирург много лет проработал в Пустошкинской районной больнице на должности заведующего хирургическим отделением. Заслуженно пользовался авторитетом и уважением среди коллег и пациентов. Всегда был верен своему профессиональному долгу - служить и помогать людям. Врач, профессионал, добропорядочный человек, примерный семьянин, любящий муж, отец, заботливый дедушка. Таким он останется в нашей памяти».
Комитет по здравоохранению Псковской области скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким.
Прощание с Анатолием Степановым состоится в Пустошке 7 марта. Отпевание в храме начнется в 12:00.
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