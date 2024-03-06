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Общество

Об опасных последствиях тренингов личностного роста предупредила псковичей деструктолог

Ходить на тренинги личностного роста можно только к людям, имеющим психологическое образование. Таким правилом в беседе с корреспондентом ПАИ поделилась научный сотрудник лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета, юрист Ольга Стрекалова.

Об опасных последствиях тренингов личностного роста предупредила псковичей деструктолог. На фото: Ольга Стрекалова. Фото: ПАИ

«В отношении любых тренингов личностного роста есть одно элементарное правило, которое нужно соблюдать всегда. Если вы, работая над собой, затрагиваете вопросы психологии: вопросы вашего отношения с обществом, общества с вами, противопоставление себя в обществе, установление своего места в обществе – это всё вопросы к психологии. И эту работу надо вести с дипломированным психологом», – подчеркнула Ольга Стрекалова.

Если кто-то предлагает подобные услуги, не являясь дипломированным специалистом, стоит задуматься о последствиях участия в этом тренинге, уточнила специалист. «В лучшем случае вы ничего не получите. Просто оставите 3, 5, 15, 20 тысяч рублей третьему лицу. Если же события будут развиваться хуже, тут уже могут произойти нарушения существующих связей с обществом и государством. Тут последствия просчитать сложно», – пояснила специалист.

Она обратила внимание, что выход из зоны комфорты не всегда заканчивается для человека чем-то хорошим. Иногда это является даже разрушительным, поскольку человек перестаёт адекватно осознавать себя в обществе, уточнила деструктолог.

«Часть людей, которые записываются на тренинги, как стать миллионером, наверное, действительно не оценивают правильно себя и свои способности в достижении тех или иных целей... Есть те, кто, придя на тренинг, как стать миллионером, действительно становятся миллионерами. Но это не потому, что они пришли на такой тренинг и их там научили. Это потому, что они попали на площадку, где есть люди, которые хотят добиться тех или иных целей, завели необходимые знакомства и на базе этого создали какой-то бизнес», – рассказала специалист.

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