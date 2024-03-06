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Культура

Выставка «Итальянский дневник» в память о Валентине Курбатове открылась в Пскове

6 марта, в день памяти литературного критика псковича Валентина Курбатова, в Пскове открылась выставка «Итальянский дневник», подготовленная в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Экспозицию развернули в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова. В неё вошло чуть менее 30 из числа более чем 60 снимков, сделанных директором Пушкинского заповедника Георгием Василевичем во время их декабрьской 2007 года совместной с Валентином Курбатовым поездки в Италию.

Выставка задумана как своего рода иллюстрация к дневниковым записям, которые Валентин Курбатов вёл во время путешествия: развёрнутые текстовые фрагменты размещены непосредственно под крупноформатными снимками. В музее уточнили, что этот «Итальянский дневник» — к сожалению неоконченный — позднее вошёл в книгу «Бегущая строка. Дневник провинциального литературного критика».

Как сообщили в музее-заповеднике «Михайловское», церемония открытия «Итальянского дневника» прошла при большом стечении псковичей и гостей города. Среди тех, кто пришёл вспомнить Валентина Курбатова, были как зрелые люди, так и молодёжь, в частности девятиклассники Псковского гуманитарного лицея и студенты выпускного курса исторического факультета Псковского государственного университета, будущие теологи. Прилетел к открытию выставки и Владислав Туманов, бывший губернатором Псковской области в 1992—1996 годы.

Открывая выставку, заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн поблагодарил музей-заповедник «Михайловское» и его руководителя Георгия Василевича за столь щедрый подарок, подчеркнув, что в эту «не то чтобы радостную дату» особенно дорого такое вот не скорбное, а радостное воспоминание о Валентине Яковлевиче. Владимир Куприн напомнил о литературной премии памяти Курбатова и предрёк её большое будущее, «…потому что все мы — особенно с уходом Валентина Курбатова — остро ощущаем дефицит живого слова, такого выразительного, какое мы слышали от него…»

Георгий Василевич сказал спасибо всем, кто сегодня и всегда вспоминает Валентина Курбатова. Он поделился с собравшимися своими размышлениями о той, уже столь давней поездке: «Чем мудрее твой товарищ по странствиям, тем драгоценнее время, проведённое в пути, и Валентин Яковлевич был таким спутником, какого только можно было пожелать себе и другим. Обладая обширными знаниями православного человека, Курбатов был в Италии дома. В римских церквях он чутким ухом слышал мелодию нашей общей христианской действительности, того неслиянного и нераздельного, что делает итальянскую культуру частью русской культуры».

«Мы произносим: «Рим» — и в нашей памяти встают Андерсен, Гоголь, Гёте и ещё сонм писателей, художников, скульпторов, которые прославили этот город, — говорил Георгий Василевич. — И о каждом из них у Валентина Яковлевича было что вспомнить, рассказать, поэтому наше путешествие превращалось в путешествие литературное и искусствоведческое. А ещё эти всегдашние его розыгрыши, артистические импровизации в желании сфотографироваться у каждого памятника каким-то определённым образом… Я надеюсь, что на этой выставке видно, насколько он был артистичным, ярким и разносторонним человеком. И насколько нам его сегодня не хватает».

Директор музея-заповедника «Михайловское» также сообщил, что в год 85-летия Валентина Курбатова и, даст бог, позже Пушкинский заповедник намерен показать «Итальянский дневник» в разных городах России: «…Непременно это нужно сделать и в «Ясной Поляне», и в Иркутске, и в Оренбурге; осенью мы обещали привезти эту выставку в Калининград…»

В Пскове, в ПОУНБ имени В. Я. Курбатова (Псков, ул. Профсоюзная, 2) выставка «Итальянский дневник» из собрания Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», как планируется, будет открыта в течение месяца. Вход на неё свободный.

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