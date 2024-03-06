Житель Островского района фиктивно зарегистрировал иностранца

17:49, 06 марта 2024, ПАИ

Житель одной из деревень Островского района фиктивно зарегистрировал гражданина другой страны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в феврале текущего года 33-летний безработный житель одной из деревень Островского района фиктивно прописал у себя дома гражданина Киргизии.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В связи с участившимися случаями подобного рода в УМВД России по Псковской области предупредили об ответственности, предусмотренной за нарушение статьи 322.3 УК РФ. Нарушение этой статьи может повлечь наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 500 000 рублей либо принудительные работы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.