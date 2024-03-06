Жительница Палкинского района украла из магазина кофе, конфеты, шашлыки и растительное масло

22:53, 06 марта 2024, ПАИ

57-летняя жительница Палкинского района, ранее уже привлекавшаяся к административной ответственности за мелкие кражи, снова похитила продукты из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковского района.

Установлено, что днём 17 июня 2023 года злоумышленница похитила две упаковки кофе, шоколадные конфеты, упаковку шашлыков, две бутылки растительного масла и бутылку водки в магазине в деревне Борисовичи в Псковском районе на общую сумму 1 853 рубля.

Суд, учитывая смягчающие обстоятельства (явку с повинной, наличие хронического заболевания), назначил виновной наказание в виде трёх месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.