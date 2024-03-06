Мастер-класс по живописи состоялся в штабе общественной поддержки в Пскове

19:46, 06 марта 2024, ПАИ

Мастер-класс по живописи состоялся в штабе общественной поддержки в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



















В нём приняли участие жёны и матери участников СВО, волонтёры, общественники. Организатором выступил Ресурсный центр добровольчества Псковской области.

Акрилом на холсте участники мероприятия рисовали картины на выбор. Несколько часов они посвятили занятию арт-терапией, смешивали краски, выводили цветы, листочки, ветви и капельки.

«Мы не просто рисуем картины, мы в процессе рисования загадываем желание и вкладываем его в картину, которая потом будет висеть на стене, постоянно напоминать нам о загаданном и тем самым усиливать исполнение желания», – сказала руководитель Ресурсного центра добровольчества, художник-любитель Ольга Болотова.

Мастер-класс проходил под приятную музыку, которая создавала атмосферу спокойствия и гармонии.