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Общество

Мастер-класс по живописи состоялся в штабе общественной поддержки в Пскове

Мастер-класс по живописи состоялся в штабе общественной поддержки в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Мастер-класс по живописи состоялся в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Мастер-класс по живописи состоялся в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Мастер-класс по живописи состоялся в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Мастер-класс по живописи состоялся в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Мастер-класс по живописи состоялся в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Мастер-класс по живописи состоялся в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Мастер-класс по живописи состоялся в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Мастер-класс по живописи состоялся в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Мастер-класс по живописи состоялся в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • Мастер-класс по живописи состоялся в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ

В нём приняли участие жёны и матери участников СВО, волонтёры, общественники. Организатором выступил Ресурсный центр добровольчества Псковской области.

Акрилом на холсте участники мероприятия рисовали картины на выбор. Несколько часов они посвятили занятию арт-терапией, смешивали краски, выводили цветы, листочки, ветви и капельки.

«Мы не просто рисуем картины, мы в процессе рисования загадываем желание и вкладываем его в картину, которая потом будет висеть на стене, постоянно напоминать нам о загаданном и тем самым усиливать исполнение желания», – сказала руководитель Ресурсного центра добровольчества, художник-любитель Ольга Болотова.

Мастер-класс проходил под приятную музыку, которая создавала атмосферу спокойствия и гармонии.

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