Микроавтобус загорелся в Новоржеве

21:06, 06 марта 2024, ПАИ

Микроавтобус загорелся у дома № 21 на улице Заходского в Новоржеве, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на соседние строения.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.