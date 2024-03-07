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Политика

ЕР обратится с поздравлениями к женщинам-военнослужащим

Поздравления для жительниц регионов, многодетных мам, матерей, жён и дочерей бойцов СВО, женщин-медиков и военнослужащих, ветеранов, участниц волонтёрских миссий организуют «Единая Россия» и «Молодая гвардия» к 8 Марта, сообщает сайт ER.ru.

Фото здесь и далее: ER.ru

«Невозможно представить ни одну сферу жизни, в которой бы ни участвовали наши женщины. «Единая Россия» здесь не исключение. Растёт представительство женщин среди секретарей первичных отделений партии, волонтёров, депутатов разного уровня. На хрупких женских плечах держится многое в нашей стране. И в партии. За это огромное им человеческое спасибо. За заботу, чуткость и неравнодушие», – отметил в преддверии праздника секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В штабах общественной поддержки, которые партия открыла в 77 регионах, пройдёт акция «Твоя весна». Для жён, матерей и дочерей военнослужащих проведут творческие занятия, психологические тренинги и профессиональные фотосессии. Также на площадке штабов в ряде регионов будут работать фотовыставки «Героини тыла», посвящённые женщинам-волонтёрам.

Помимо этого, «Единая Россия» проводит «Неделю женского здоровья» – это серия консультаций, лекций и тренировок в рамках Всероссийского зимнего марафона «Сила России».

На улицах городов активисты партии и МГЕР будут дарить женщинам цветы и открытки.

«Мы проведём акции и раздадим десятки тысяч цветов. Обязательно поздравим женщин из семей наших героев, которые находятся в зоне СВО. Передадим поздравления мамам, бабушкам и дочерям наших коллег, молодогвардейцев, которые сейчас добровольцами участвуют в спецоперации. И будем поздравлять наших дорогих женщин-врачей, в том числе в Мариуполе, Донецке, Токмаке и городах ЛНР», – рассказал председатель «Молодой гвардии Единой России» Антон Демидов.

Также молодогвардейцы подарят цветы и подарки проводницам поездов дальнего следования, которые в праздник отправятся с Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов Москвы.

Руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Максим Адамчук также подчеркнул, что в Псковской области партийцы традиционно поздравляют женщин с 8 Марта.

«В этом году в штабе общественной поддержки Псковской области для жён и мам участников СВО и жительниц региона мы организовали праздничный концерт с участием известного на всю страну ансамбля «Голубые молнии», участники которого выступали как на больших сценах, так и на передовой», – отметил Максим Адамчук.

«Кроме этого, «Партийный десант» накануне праздника отправится в гарнизонный госпиталь, где подарит цветы и угостит пирогами медицинский персонал учреждения, который ежедневно ухаживает за раненными в СВО бойцами и помогает им встать на ноги. Во всех местных отделениях партии Псковской области также будут организованы поздравления женщин и праздничные мероприятия», – сказал он.

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