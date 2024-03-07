Материалы Всемирного фестиваля молодёжи 1985 года представил Госархив Псковской области

06:55, 07 марта 2024, ПАИ

Материалы Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 1985 года представил Госархив Псковской области. Ранее они принадлежали псковичке Елене Ивановой.

В архиве отметили, что в Сочи подходит к завершению работа Всемирного фестиваля молодёжи-2024, скоро он тоже станет историей.



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области















«В фондах Государственного архива Псковской области хранятся материалы о таких же фестивалях, но прошлых лет. Так, в личном фонде Ивановой Елены Артемьевны, первого секретаря Псковского обкома ВЛКСМ (1984 - 1986 гг.), сотрудника Псковского обкома КПСС, члена Общественной палаты Псковской области, есть материалы о фестивале 1985 года. Тогда он проходил в Москве. Елена Артемьевна была делегатом от Псковской области. На хранение в архив переданы удивительные по своей красочности и аутентичности печатные материалы. Это открытки, брошюры, раздаточный материал, приглашение, конверты», - перечислили в архиве.

Архивисты напомнили, что символом фестиваля-1985 была кукла Катя.