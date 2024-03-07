Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Материалы Всемирного фестиваля молодёжи 1985 года представил Госархив Псковской области

Материалы Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 1985 года представил Госархив Псковской области. Ранее они принадлежали псковичке Елене Ивановой.

В архиве отметили, что в Сочи подходит к завершению работа Всемирного фестиваля молодёжи-2024, скоро он тоже станет историей.

  • Фестиваль молодёжи
    Фото: Госархив Псковской области
  • Фестиваль молодёжи
    Фото: Госархив Псковской области
  • Фестиваль молодёжи
    Фото: Госархив Псковской области
  • Фестиваль молодёжи
    Фото: Госархив Псковской области
  • Фестиваль молодёжи
    Фото: Госархив Псковской области
  • Фестиваль молодёжи
    Фото: Госархив Псковской области
  • Фестиваль молодёжи
    Фото: Госархив Псковской области
  • Фестиваль молодёжи
    Фото: Госархив Псковской области

«В фондах Государственного архива Псковской области хранятся материалы о таких же фестивалях, но прошлых лет. Так, в личном фонде Ивановой Елены Артемьевны, первого секретаря Псковского обкома ВЛКСМ (1984 - 1986 гг.), сотрудника Псковского обкома КПСС, члена Общественной палаты Псковской области, есть материалы о фестивале 1985 года. Тогда он проходил в Москве. Елена Артемьевна была делегатом от Псковской области. На хранение в архив переданы удивительные по своей красочности и аутентичности печатные материалы. Это открытки, брошюры, раздаточный материал, приглашение, конверты», - перечислили в архиве.

Архивисты напомнили, что символом фестиваля-1985 была кукла Катя.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 марта 2024

11 марта в Псковском перинатальном центре начнётся новый поток «Школы материнства»
07 марта 2024

Материалы Всемирного фестиваля молодёжи 1985 года представил Госархив Псковской области
06 марта 2024

Мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей состоялся в Опочке
06 марта 2024

Вычинка разрушенного камня продолжается на барабане купола церкви Николы со Усохи в Пскове
06 марта 2024

Новый современный аппарат появился в Стругокрасненской межрайонной больнице
06 марта 2024

Михаил Ведерников: Важно, чтобы молодёжь в нашей стране чувствовала себя комфортно
06 марта 2024

Михаил Ведерников встретился с главой АТО Гагаузия Евгенией Гуцул в Сочи
06 марта 2024

Более 460 заявок подано на региональный конкурс ТОС в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...