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Михаил Ведерников пообщался с псковичами – участниками Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с делегатами региона на площадке Всемирного фестиваля молодёжи (ВМФ) в Сочи, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Михаил Ведерников пообщался с псковичами – участниками Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В составе псковской делегации 47 человек и 14 волонтёров, в том числе врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев. Это общественники, студенты региональных вузов и ссузов, старшеклассники. Все они попали на фестиваль после многоэтапного конкурсного отбора.

Псковичи рассказали главе региона о своих впечатлениях от фестиваля. Им удалось проявить себя, лично пообщаться с интересными спикерами и экспертами, принять участие в панельных сессиях, дискуссиях и соревнованиях, а также познакомиться с представителями зарубежных стран и регионов России, перенять их опыт и поделиться своими успешными практиками самых разных направлений.

Они также активно продвигали Псковскую область и рассказывали другим участникам о богатейшем историко-культурном наследии родного края. Отметим, что на ВМФ представлен псковский бренд «Столбушино», а на площадках фестиваля выступали псковские артисты «ЛаккиЛайк» и Лиза Матрёшка.

«Что бы про Россию ни рассказывали, какие бы нелепые страшилки ни говорили – это полная чушь. Россия – доброжелательная, гостеприимная, открытая страна с огромным потенциалом. Нам есть что показать и есть чему поучиться. И то, что здесь присутствуют ребята даже из недружественных стран, говорит, что правда всё-таки за нами», – сказал Михаил Ведерников.

Напомним, Всемирный фестиваль молодёжи – это крупнейшее международное молодёжное событие, которое объединило 20 тысяч участников со всего мира на федеральной территории «Сириус». Представители бизнеса, медиа, образования, науки, культуры, волонтёрства, спорта и многих других сфер смогли найти новых друзей и наладить контакты. Фестиваль предназначен для участников от 14 до 35 лет.

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