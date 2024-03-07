Росгвардейцы из Псковской области приняли участие в соревнованиях снайперов под Петербургом

11:38, 07 марта 2024, ПАИ

Сотрудники спецподразделений Управления Росгвардии по Псковской области приняли участие в учебном сборе по подготовке снайперов. Мероприятие прошло в Ленинградской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

В сборе принимали участие сотрудники ОМОН и СОБР из восьми регионов России. В ходе сбора прошли занятия по военной топографии, тактико-специальной подготовке, маскировке на местности и особенностям тактического передвижения.

Также снайперы отработали поражение целей на сверхдальние расстояния. Они применяли прицелы ночного видения и использовали метеостанции и разведывательные средства для корректировки огня.

Подготовку снайперов проводили с учётом опыта, который был получен в ходе специальной военной операции. Сбор завершился соревнованиями на самого меткого снайпера.