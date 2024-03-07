Росгвардейцы из Псковской области приняли участие в соревнованиях снайперов под Петербургом
Сотрудники спецподразделений Управления Росгвардии по Псковской области приняли участие в учебном сборе по подготовке снайперов. Мероприятие прошло в Ленинградской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
В сборе принимали участие сотрудники ОМОН и СОБР из восьми регионов России. В ходе сбора прошли занятия по военной топографии, тактико-специальной подготовке, маскировке на местности и особенностям тактического передвижения.
Также снайперы отработали поражение целей на сверхдальние расстояния. Они применяли прицелы ночного видения и использовали метеостанции и разведывательные средства для корректировки огня.
Подготовку снайперов проводили с учётом опыта, который был получен в ходе специальной военной операции. Сбор завершился соревнованиями на самого меткого снайпера.
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