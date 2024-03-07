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Зрителям премьеры спектакля «Влюблённые» в Пскове предложат ответить на вопрос «Что такое любовь?»

В Международный женский день и праздничные выходные в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина состоится премьера спектакля «Влюбленные» по пьесе итальянского классика Карло Гольдони. По просьбе режиссёра перед первыми показами премьеры зрителям предложат написать продолжение фразы: «Любовь – это…». Как будут использоваться ответы, узнают зрители, пришедшие на спектакль, рассказали ПАИ в пресс-службе театра.

Фото пресс-службы Псковского театра драмы

Главные герои «Влюбленных» – молодая пара Эуджения и Фульдженцио, чья любовь друг к другу так ревнива, мнительна и требовательна, что едва ли не каждое свидание заканчивается ссорой и скандалом.

«История, которую мы рассказываем зрителю, узнаваема и понятна. Да, наш ритм жизни отличается от того, что был в XVIII веке, когда жил Гольдони, или в ХХ веке, когда происходит действие нашего спектакля, но любовь есть любовь, а боль есть боль в любую эпоху. И я уверена, что зрители узнают себя в наших персонажах», – поделилась артистка Дарья Чураева.

Над спектаклем работает творческая команда, в составе которой режиссер Александра Пайчадзе, художник Сергей Илларионов, художник по свету Игорь Фомин, композитор Илья Амелин и хореограф Илона Гончар.

В роли Эуджении к зрителю выйдет лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Дарья Чураева, Фульдженцио сыграет Алексей Ухов. Также в спектакле заняты: заслуженный артист России Сергей Попков, почетный работник культуры Тюменской области Сергей Скобелев, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Наталья Петрова, Александра Кашина, Денис Кугай, Мария Фомина, Камиль Хардин, стажер театра Александр Петровский.

Билеты на премьерные показы 8, 9 и 10 марта закончились. Театр приглашает зрителей на показы 31 марта, 10, 11, 12 и 25 мая. Билеты и подробности на сайте.

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