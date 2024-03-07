Михаил Ведерников поручил главврачу подумать о дооснащении Псковского перинатального центра до уровня федеральных клиник

12:34, 07 марта 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в преддверии Международного женского дня посетил Псковский клинический перинатальный центр, где встретился с врачами и акушерками, навестил пациенток. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В отделении патологии беременных Михаил Ведерников осмотрел операционную палату, где выполняются высокотехнологичные операции по сохранению беременности. «Подумайте, что еще стратегически необходимо поставить в учреждение, чтобы успешно выполнять поручения президента в части демографической программы. Хочется, чтобы все свои вопросы в части репродуктивного здоровья наши женщины могли решить здесь, в Псковской области, без обращения в федеральные медцентры», — подчеркнул глава региона.

Губернатор поздравил с наступающим праздником и пациенток одной из палат. Обе женщины уже опытные мамы. Они готовятся к появлению на свет второго и третьего малышей.

В ординаторской главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук представила Михаилу Ведерникову двух начинающих специалистов отделения патологии — Алену Чуйкову, пришедшую в центр после целевого обучения, и Нурлан Айтемир. «Под чутким руководством наших опытных докторов уже на начальном этапе своей работы они выполняют все задачи, которыми должен владеть акушер-гинеколог», — обратила внимание главный врач.

Основной функционал молодых специалистов — работа с пациентами в профильном отделении, плановые операции, дежурства в родовом отделении. Кроме того, девушки участвуют в проекте центра «Школа материнства». В перинатальном центре развивается и институт наставничества — молодые врачи уже являются кураторами коллег в районах области.

Вопросы реализации и развития программ и проектов, направленных на популяризацию материнства и многодетных семей, Михаил Ведерников обсудил с врачами за чашкой чая.

Во время беседы со специалистами речь зашла о региональной программе поддержки беременных женщин и профилактики искусственного прерывания беременности. Ее мероприятия направлены в большинстве своем на работу с беременными женщинами, находящимися в ситуации репродуктивного выбора, рассказала Мария Грищук. Они коснутся не только Пскова, но и всей области. Планируется обширное консультирование будущих мам о мерах социальной поддержки семей с детьми, а также о моральных и физических последствиях искусственного прерывания беременности. К таким женщинам будет приковано особое внимание на весь период беременности. «Каждая женщина, которая решает встать на учет, — это еще одна спасенная жизнь», — отметила врач-психолог Псковского клинического перинатального центра Эльмира Абдулаева.

В рамках подготовки программы поддержки беременных женщин сотрудники перинатального центра презентовали главе региона подарочный набор для будущих мам. В комплекте — книга о беременности, родах и первое боди для ребенка. При выписке мама получит памятную открытку с антропометрическими данными малыша и отпечатком его пяточки. «Пациентки очень трепетно относятся ко всему этому и будут рады такому нововведению», — заметила Мария Грищук.

Михаил Ведерников поблагодарил сотрудниц Псковского клинического перинатального центра за профессиональную работу, чуткое и заботливое отношение к пациенткам. Глава региона также подчеркнул, что это звено здравоохранения сейчас и в будущем — одно из ключевых направлений развития как в регионе, так и в стране: «Последнее время бываю в перинатальном центре часто. Это говорит о том, что мы понимаем демографическую ситуацию в Псковской области, максимально оперативно и эффективно стараемся принимать меры, которые в средней и долгосрочной перспективе помогут ситуацию переломить. Все смотрели послание президента, видели, какой большой блок определен под демографию. К вам будет особое внимание».

В завершение встречи Михаил Ведерников поздравил женщин с наступающим праздником, пожелал мира, добра, благополучия, чтобы их личные мечты и профессиональные устремления обязательно сбывались. В этот предпраздничный день врачи, акушерки, медсестры и другие специалисты перинатального центра получили из рук губернатора букеты тюльпанов.