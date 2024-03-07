ФК «Луки-Энергия» одержал вторую победу подряд в контрольных матчах

16:33, 07 марта 2024, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» одержал вторую победу подряд в рамках контрольных матчей, которые проходят на сборах в Крымске с 29 февраля по 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба великолукского клуба.

Соперниками великолучан во втором контрольном матче стал второй состав тольяттинского «Акрона». Команде под руководством Сергея Осадчука удалось выйти вперёд и удвоить преимущество за десять минут до конца основного времени матча.

На 80-й минуте гол забил вернувшийся в расположение команды Манвел Агаронян, который в сезоне 2022/23 выступал за «Муром». Под занавес матча гол уже во второй игре подряд забил Никита Шепет.

Следующий матч запланирован на 11 марта. Великолучане встретятся со вторым составом нижегородского «Пари НН».

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