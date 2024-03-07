Псковичей просят помочь найти захоронение красноармейцев, расстрелянных нацистами в деревне Киёво Бежаницкого района

18:56, 07 марта 2024, ПАИ

Жителей Псковской области просят помочь найти захоронение десяти красноармейцев, расстрелянных нацистами в деревне Киёво Бежаницкого района, сообщает газета «Сельская новь».

С просьбой обращается руководитель поискового отряда «Факел» Кудеверской школы Сергей Ясковец.

По его словам, комиссия по расследованию злодеяний фашистов на территории Кудеверского района установила, что в июле 1941 года в деревне Киёво расположился немецкий палаточный полевой госпиталь, куда были доставлены десять красноармейцев, попавших в плен. Никакой медицинской помощи им немцы не оказали и через сутки всех расстреляли, похоронив на приусадебном участке жительницы деревни Киёво Агафьи Силантьевой. Однако на данный момент этого захоронения там нет.

Найдены документы, в которых указано, что красноармейцы без вести пропали в районе села Кудеверь. «Это бойцы и офицеры 181-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 33-й стрелковой дивизии в количестве 23 воинов. Не исключено, что они могли быть расстреляны в деревне Киёво. Их имена известны, они хранятся в нашем поисковом отряде», – отмечает Сергей Ясковец.

«Дорогие бывшие жители деревни Киёво, их родственники, друзья, знакомые, которые по разным причинам выехали из деревни Киёво в послевоенные годы! Мы просим вас вспомнить всех, кого знаете. Может быть, вам известны города и деревни, где они проживают, а мы, используя свои возможности, продолжим поиск. Не исключено, что захоронение красноармейцев могло быть перенесено на какое-нибудь кладбище после войны и они находятся там как неизвестные», – пишет руководитель поискового отряда.

Информацию можно сообщить по номеру телефона 8-921-216-12-41 (Сергей Ясковец) или в редакцию газеты «Сельская новь» по телефону (8 811-41) 2-11-78.