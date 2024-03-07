Филиал Псковского онкологического диспансера в Великих Луках проведёт день открытых дверей

20:01, 07 марта 2024, ПАИ

День открытый дверей пройдёт в Великолукском филиале Псковского областного клинического онкологического диспансера 14 марта, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

В этот день можно будет пройти маммографию, УЗИ молочных желёз, диагностику новообразований кожи, сдать ПСА-тест на рак простаты, мазок на онкоцитологию шейки матки, а также при наличии медицинских показаний пройти рентгенографию органов грудной клетки.

Проверить своё здоровье сможет любой желающий старше 18 лет, не состоящий на учёте по поводу онкологического заболевания, по предварительной записи. При себе необходимо иметь маску, паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Записаться можно по телефону (8 811-53) 7-38-27 (с 12:00 до 15:00 в рабочие дни).

День открытых дверей пройдёт в Великих Луках по адресу улица Ставского, 77 с 9:30 до 13:00.