Опубликован график работы Псковской областной больницы с 8 по 10 марта

21:32, 07 марта 2024, ПАИ

График работы Псковской областной клинической больницы с 8 по 10 марта опубликован в Telegram-канале учреждения.

Консультативная поликлиника будет закрыта с 8 по 10 марта. С 11 марта приём врачей возобновится по расписанию.

Во время праздников круглосуточную работу продолжат стационар, экстренное приёмное отделение и травмпункт.