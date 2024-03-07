Опубликован график работы Псковской областной больницы с 8 по 10 марта
График работы Псковской областной клинической больницы с 8 по 10 марта опубликован в Telegram-канале учреждения.
Консультативная поликлиника будет закрыта с 8 по 10 марта. С 11 марта приём врачей возобновится по расписанию.
Во время праздников круглосуточную работу продолжат стационар, экстренное приёмное отделение и травмпункт.
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