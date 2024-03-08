Александр Котов поздравил жительниц Псковской области с 8 Марта

10:04, 08 марта 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жительниц региона с Международным женским днём, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

8 Марта – праздник, который воплощает самые светлые и добрые проявления женского начала: нежность, красоту, любовь, подчеркнул Александр Котов. «Женщина, чьё высшее предназначение связано с продолжением жизни, обладает особой способностью делиться заботой и душевным теплом, проявлять бескорыстную любовь, милосердие, преданность и доброту», – отметил он.

Традиционные ценности: жизнь, дети, любовь и семья – неотделимы от женского бытия. Во многом именно благодаря женщинам сохраняются духовные устои и вечные нравственные ориентиры, подчеркнул спикер областного Собрания.

«У домашнего очага, на профессиональном поприще, в общественной и политической деятельности – во всех ипостасях женщины добиваются самых высоких результатов. Настойчивость в достижении целей, мудрость при принятии решений, умение видеть и создавать прекрасное вызывают неподдельное уважение и восхищение. Дорогие женщины, мы преклоняемся перед вами! Пусть каждый день приносит вам радость и счастье, пусть в ваших семьях всегда царит согласие и благополучие!» – заключил Александр Котов.