Мошенники обманули жителя Псковской области и похитили у него почти миллион рублей

11:42, 08 марта 2024, ПАИ

Мошенники обманули жителя Псковской области и похитили у него почти миллион рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, незнакомец, представившийся банковским служащим, позвонил 5 марта жителю Порховского района и под предлогом якобы предотвращения несанкционированного оформления кредита завладел денежными средствами собеседника на сумму около 900 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

А трём жителям Пскова 5 и 6 марта позвонили злоумышленники, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний. И под предлогом продления договоров на обслуживание сим-карт осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам этих горожан с последующим блокированием их учётных записей. В настоящее время в ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.