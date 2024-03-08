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Происшествия

Почти 200 тысяч потерял великолучанин из-за мошенников

187 000 рублей лишился житель Великих Лук из-за мошенников, пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД.

Почти 200 тысяч потерял великолучанин из-за мошенников. Фото: ПАИ

66-летнему мужчине позвонила незнакомая женщина и сообщила, что мошенники получили доступ к его аккаунту на «Госуслугах» и оформили кредиты на его имя. Чтобы деньги не попали к злоумышленникам, собеседница предложила оформить «зеркальный» кредит и перевести деньги якобы на безопасный счёт. В результате мужчина потерял 187 000 рублей. Когда он понял, что его обманули, то обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что любитель кофе из Великих Лук подозревается в краже.

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