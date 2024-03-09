Скончался отец главы Гагаузии

22:45, 09 марта 2024, ПАИ

Скончался отец главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул, сообщил в своём Телеграм-канале молдавский политик Илан Шор.

«Пришли печальные вести о скоропостижной кончине отца Евгении Гуцул. Не существует слов, способных полностью выразить боль и скорбь в такие моменты. Потеря родного человека — глубокая душевная рана», — написал Шор.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл встречу с Евгенией Гуцул на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи. Встреча прошла 6 марта. Михаил Ведерников обсудил с Евгенией Гуцул обмен опытом между двумя регионами в управленческой деятельности, в образовании, в социальной сфере, в части поддержки и сохранения русского языка, а также в молодёжной среде.