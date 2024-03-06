Михаил Ведерников встретился с главой АТО Гагаузия Евгенией Гуцул в Сочи

21:36, 06 марта 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава АТО Гагаузия Евгения Гуцул провели рабочую встречу в Сочи, сообщил глава региона в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова





«Евгения Гуцул приехала на Всемирный молодёжный фестиваль, в котором принимают участие 200 человек из Молдовы, в том числе 60 ребят из самой Гагаузии. Обсудили вопросы активизации сотрудничества между нашими регионами. В качестве примера привёл успешное и плодотворное взаимодействие с Республикой Беларусь», – написал Михаил Ведерников.

«Мы готовы предложить обмен опытом в управленческой деятельности, в образовании, в социальной сфере, в части поддержки и сохранения русского языка, а также в молодёжной среде. Договорились для реализации этих идей создать рабочую группу по двустороннему сотрудничеству. Также пригласил гагаузскую делегацию принять участие в основных наших мероприятиях», – рассказал губернатор.

Напомним, сегодня, 6 марта, Михаил Ведерников принимает участие в мероприятиях Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи. Ранее сообщалось, что глава региона пообщался с псковичами – участниками фестиваля.

В составе псковской делегации 47 человек и 14 волонтёров. Это общественники, студенты региональных вузов и ссузов, старшеклассники. Все они попали на фестиваль после многоэтапного конкурсного отбора.