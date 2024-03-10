День архивов отмечается в России сегодня

09:15, 10 марта 2024, ПАИ

День архивов отмечается в России сегодня, 10 марта, сообщает сайт calend.ru.

Неофициальный профессиональный праздник работников архивов учреждён решением коллегии Федеральной архивной службы РФ 5 марта 2003 года.

Выбранная дата связана с событием, произошедшим 10 марта (28 февраля) 1720 года. В этот день Петром I был подписан первый в России государственный акт – «Генеральный регламент или устав, по которому государственные коллегии, також и все оных принадлежащих к ним канцелярий и контор служители, не токмо во внешних и внутренних учреждениях, но и во отправлении своего чина, подданнейше поступать имеют».

Он определил основы организации государственного управления в стране и ввёл во всех государственных органах власти архивы и государственную должность актуариуса (архивариуса), которому надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать».