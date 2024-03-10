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Общество

Мастер-класс по плетению антидроновых сетей прошёл в Кунье

Первый мастер-класс по плетению антидроновых сетей прошёл в храме святителя Тихона в Кунье, сообщает газета «Пламя».

Как рассказал настоятель храма Дмитрий Соловьёв, такие сети – одна из главных сегодняшних потребностей бойцов на передовой. «Дело в том, что батюшка уже неоднократно приезжал в зону боевых действий с волонтёрской миссией. Пять раз в прошлом и уже один раз в этом году. Главная задача таких визитов – доставка необходимой помощи четырём подшефным госпиталям и нескольким боевым подразделениям. Параллельно, если есть необходимость, – духовное окормление (наставничество), выполнение обязанностей священника», – написали в газете.

Кроме того, в сотрудничестве с Районным культурным центром приход храма святителя Тихона провёл благотворительную ярмарку на празднике проводов зимы, который состоялся в Кунье в тот же день. Собранные на ярмарке 4 781 рублей также отправятся на помощь солдатам.

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