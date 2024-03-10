62% псковичей считают, что ЕГЭ нужно отменить
62 % псковичей отрицательно относятся к ЕГЭ и считают, что его нужно отменить, сообщает сервис SuperJob.
18 % опрошенных высказались в поддержку ЕГЭ.
Противников Единого государственного экзамена больше среди респондентов старше 45 лет (72 %), а также среди родителей старшеклассников (78 %). Учителя критикуют ЕГЭ чуть реже – за его отмену высказались 55 % опрошенных.
Ранее сообщалось, что у большинства опрошенных в Пскове родителей (78 %) дети обучаются в онлайн-школах в дополнение к основному образованию.
Отмечалось также, что на ЕГЭ может появиться новый предмет по выбору.
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