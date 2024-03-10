62% псковичей считают, что ЕГЭ нужно отменить

22:15, 10 марта 2024, ПАИ

62 % псковичей отрицательно относятся к ЕГЭ и считают, что его нужно отменить, сообщает сервис SuperJob.

18 % опрошенных высказались в поддержку ЕГЭ.

Противников Единого государственного экзамена больше среди респондентов старше 45 лет (72 %), а также среди родителей старшеклассников (78 %). Учителя критикуют ЕГЭ чуть реже – за его отмену высказались 55 % опрошенных.

Ранее сообщалось, что у большинства опрошенных в Пскове родителей (78 %) дети обучаются в онлайн-школах в дополнение к основному образованию.

Отмечалось также, что на ЕГЭ может появиться новый предмет по выбору.