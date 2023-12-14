На ЕГЭ может появиться новый предмет по выбору
Арабский язык может появиться в качестве предмета по выбору на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
В ведомстве отметили, что для включения арабского языка в ЕГЭ необходимо разработать федеральный образовательный стандарт, на его основе создать учебники, провести их апробацию, а также подготовить педагогические кадры.
«Возможно, через несколько лет мы эту задачу решим», – сказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Он добавил, что предложения по поводу преподавания арабского языка в школах ранее поступали, но для принятия решения нужно проанализировать востребованность его изучения в школах.
В настоящее время на ЕГЭ можно сдавать пять иностранных языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский.
Напомним, в 2024 году ЕГЭ пройдёт с 23 мая по 1 июля.
Ранее в Рособрнадзоре заявили, что вопрос об отмене ЕГЭ для части выпускников должен обсуждаться.
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