На ЕГЭ может появиться новый предмет по выбору

18:50, 14 декабря 2023, ПАИ

Арабский язык может появиться в качестве предмета по выбору на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

В ведомстве отметили, что для включения арабского языка в ЕГЭ необходимо разработать федеральный образовательный стандарт, на его основе создать учебники, провести их апробацию, а также подготовить педагогические кадры.

«Возможно, через несколько лет мы эту задачу решим», – сказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он добавил, что предложения по поводу преподавания арабского языка в школах ранее поступали, но для принятия решения нужно проанализировать востребованность его изучения в школах.

В настоящее время на ЕГЭ можно сдавать пять иностранных языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский.

Напомним, в 2024 году ЕГЭ пройдёт с 23 мая по 1 июля.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что вопрос об отмене ЕГЭ для части выпускников должен обсуждаться.