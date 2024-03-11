Престижно ли иметь высшее образование, рассказали псковичи

08:53, 11 марта 2024, ПАИ

Два из трёх псковичей (64 %) считают, что иметь высшее образование в современном мире – это престижно, следует из данных опроса SuperJob.

Эту точку зрения разделяют 68 % женщин и 60 % мужчин. Причём количество уверенных в престиже высшего образования растёт с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных. Больше всего сторонников взглядов среди тех, кто окончил вуз (70 %), а среди выпускников средних профессиональных учебных заведений – 58 %.

Кроме того, 52 % опрошенных считают качественным образованием то, которое формирует ключевые профессиональные компетенции. 34 % придерживаются точки зрения, что человек должен уметь добывать знания самостоятельно. 6 % считают, что гарантией хорошего образования является обучение в престижном вузе.

Ранее сообщалось, сколько процентов псковичей поддерживают отмену ЕГЭ.